Настоящее фото товара Кресло офисное Roni, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Roni, серый
9 оценок
30 990
Кресло офисное Roni, серый - фото 1Кресло офисное Roni, серый - фото 2Кресло офисное Roni, серый - фото 3Кресло офисное Roni, серый - фото 4Кресло офисное Roni, серый - фото 5Кресло офисное Roni, серый - фото 6

Кресло офисное Roni, серый

Артикул: CH-083-053
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина655 мм
  • Высота1180 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Roni — эргономика, которой можно доверять. Roni создано для тех, кто ценит комфорт в течение всего рабочего дня. Спинка и сиденье выполнены из воздухопроницаемой сетки бордового цвета, что обеспечивает хорошую вентиляцию и адаптацию к телу. Металлическая база и полиуретановые ролики придают конструкции устойчивость, а мягкий ход делает перемещение плавным и бесшумным. Кресло оснащено подголовником с возможностью регулировки, эргономичной высокой спинкой и 3D-подлокотниками — с изменением высоты, глубины и ширины. Благодаря синхромеханизму с мультиблоком можно зафиксировать удобное положение и обеспечить оптимальную поддержку спины. Газлифт 3 класса позволяет плавно регулировать высоту сиденья от 45 до 53 см. Встроенная выдвижная оттоманка обеспечивает дополнительный комфорт и позволяет удобно расположить ноги во время перерыва. Максимальная нагрузка — 120 кг. Roni — отличный выбор для офиса, домашнего кабинета или коворкинга.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина655 мм
  • Высота1180 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья450/530 мм
  • Вес17.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
