Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Roni — эргономика, которой можно доверять. Roni создано для тех, кто ценит комфорт в течение всего рабочего дня. Спинка и сиденье выполнены из воздухопроницаемой сетки бордового цвета, что обеспечивает хорошую вентиляцию и адаптацию к телу. Металлическая база и полиуретановые ролики придают конструкции устойчивость, а мягкий ход делает перемещение плавным и бесшумным. Кресло оснащено подголовником с возможностью регулировки, эргономичной высокой спинкой и 3D-подлокотниками — с изменением высоты, глубины и ширины. Благодаря синхромеханизму с мультиблоком можно зафиксировать удобное положение и обеспечить оптимальную поддержку спины. Газлифт 3 класса позволяет плавно регулировать высоту сиденья от 45 до 53 см. Встроенная выдвижная оттоманка обеспечивает дополнительный комфорт и позволяет удобно расположить ноги во время перерыва. Максимальная нагрузка — 120 кг. Roni — отличный выбор для офиса, домашнего кабинета или коворкинга.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина655 мм
- Высота1180 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья450/530 мм
- Вес17.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьясетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет