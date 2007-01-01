Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное идеальное сочетание современного игрового дизайна, комфорта и функциональности.
Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из сочетания качественной экокожи и ткани, поэтому обладает высокой износостойкостью и легко чистится, что делает кресло практичным для повседневного использования.
Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении всего дня.
Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию.
Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг..
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота1210/1290 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья490/570 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветжелтый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки29.21 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет