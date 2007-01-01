Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Cavalcade, черный, желтый
Кресло Cavalcade, черный, желтый
10 оценок
31 390
Кресло Cavalcade, черный, желтый - фото 1Кресло Cavalcade, черный, желтый - фото 2Кресло Cavalcade, черный, желтый - фото 3Кресло Cavalcade, черный, желтый - фото 4Кресло Cavalcade, черный, желтый - фото 5Кресло Cavalcade, черный, желтый - фото 6Кресло Cavalcade, черный, желтый - фото 7Кресло Cavalcade, черный, желтый - фото 8
Кресло Cavalcade, черный, желтый

Артикул: CH-083-758
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное идеальное сочетание современного игрового дизайна, комфорта и функциональности.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из сочетания качественной экокожи и ткани, поэтому обладает высокой износостойкостью и легко чистится, что делает кресло практичным для повседневного использования.
Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении всего дня.
Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию.
Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг..

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветжелтый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки29.21 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

