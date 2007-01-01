Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло компьютерное Vaudeville, черный
Кресло компьютерное Vaudeville, черный
9 оценок
14 890
Кресло компьютерное Vaudeville, черный - фото 1
Кресло компьютерное Vaudeville, черный

Артикул: CH-083-734
Основные характеристики
  • Ширина615 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья465/565 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное предназначено для длительного пребывания за компьютером. Благодаря откидывающейся подставке для ног вы можете организовать себе комфортный перерыв в любое время.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из экокожи легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид, а плотная набивка гарантирует продолжительную эксплуатацию без проминания.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее.
Широкие пластиковые подлокотники с мягкими накладками позволят с удобством разместиться в кресле, а чтобы полностью расслабиться, достаточно откинуть подставку для ног и принять удобное положение.
В основании – надежное пятилучие и газлифт 2 класса.
Максимальная нагрузка – 140 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • Ширина615 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья465/565 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.68 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Кресло компьютерное Vaudeville, черный
Кресло компьютерное Vaudeville, черный
14 890
