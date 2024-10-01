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Офисное поворотное кресло Sparx fx-20 limber black / black

Артикул: CH-067-681
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.


Материал обивки ткань-сетка. Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины сиденья. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки Регулируемый поясничный упор по высоте. Гарантия 3 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота640 мм
  • Вес22,5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.21 м3

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