Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина400 мм
- Высота880 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная
Кресло Egg style chair коричневый, экокожа
Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево)