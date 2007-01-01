Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый
15 оценок
17 990
Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 1Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 2Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 3Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 4Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 5Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 6Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 7Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 8Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 9Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 10Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 11Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 12Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 13Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 14Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый - фото 15
NEW

Кресло компьютерное Hubbub, черный, зеленый

Артикул: CH-083-739
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Высота1270/1370 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло, которое обеспечит долгие игровые сессии комфортом. 3D-подлокотники обладают множеством регулировок - бесспорное преимущество среди игровых кресел. Текстура «карбон» подчеркнет индивидуальный стиль владельца.

Просторные габариты сиденья и высокая спинка делают кресло удобным для людей любого роста. Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя.
Внутри сиденья находится формованный поролон - материал, который используется при производстве мебели повышенной комфортности, а также в автомобильных и авиационные креслах, т.е. там, где требования к комфорту и долговечности максимальны. В отличие от обычного, формованный поролон гораздо плотнее, отливается в специальных формах с точно заданными геометрическими параметрами, практически не сминается со временем.
В обивке использована экокожа высокого качества c эффектными "карбоновыми" вставками. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и легко чистится.
Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 165° позволит как следует расслабиться и отдохнуть.
Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок (вверх/вниз, вперед/назад и вращение). Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 140 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Высота1270/1370 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветзеленый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.99 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

