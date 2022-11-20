Характеристики товара
Описание
Коллекция Форта – это гармония формы сиденья, спинки и подлокотника, которые с первого взгляда вызывают теплые чувства. Уютное и удобное кресло выполнено из стеклопластика, отличающегося высокой прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения и антистатическими свойствами и каркасом в виде полозьев из стали, что обеспечивает долгий срок службы. Модель можно штабелировать для экономии места при хранении и транспортировке. Идеально подходит для офисных помещений.
Особенности:
Каркас выполнен из трубчатой стали Ø11 мм.
Корпус выполнен из стеклопластика (полипропилен, наполненный стекловолокном).
Использование технологии литья под давлением
Накладки на ножки со штифтом, предотвращающим вращение, выполнены из полипропилена.
Возможность штабелирования по 6 штук.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота765 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Глубина530 мм
- Материалсталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки765 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.22 м3