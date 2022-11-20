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Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная - фото 1Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная - фото 2Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная - фото 3Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная - фото 4Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная - фото 5Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная - фото 6

Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная

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Характеристики товара

Описание

Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый

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