Характеристики товара
Описание
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
Основные характеристики
- Высота835 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина585 мм
- Глубина650 мм
- Вес6.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
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