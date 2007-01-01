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Канны диван 2-местный плетеный из роупа, бежевый - фото 1Канны диван 2-местный плетеный из роупа, бежевый - фото 2

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, бежевый

Артикул: CH-077-309
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Двухместный диван «Канны» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в белый цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон бежевого цвета.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес19,5 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки1610 мм
  • Вес упаковки24.40 кг
  • Объём упаковки0.99 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, бежевый
Канны диван 2-местный плетеный из роупа, бежевый
72 790
В корзине

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