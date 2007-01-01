Характеристики товара
Описание
Двухместный диван «Канны» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в белый цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон бежевого цвета.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес19,5 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки1610 мм
- Вес упаковки24.40 кг
- Объём упаковки0.99 м3
- Изделия стопируютсяНет