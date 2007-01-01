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Кресло Равенна графит

Артикул: CH-060-233
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга «Равенна» обладает крепким алюминиевым каркасом, который вручную обвит круглым ротангом графитового оттенка.

Сиденье располагает комплектной подушкой из 100% полиэстера, пропитанного специальным влагоотталкивающим составом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота810 мм
  • Вес7,5 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кресло Равенна графит
Кресло Равенна графит
от 28 090
В корзине

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