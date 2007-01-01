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Настоящее фото товара Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит
14 оценок
9 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит - фото 1Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит - фото 2Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит - фото 3Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит - фото 4Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит - фото 5Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит - фото 6

Кресло пластиковое плетеное Ibiza, антрацит

Артикул: CH-052-679
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Ibiza, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изготовлено из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армировано стекловолокном;
штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 16 шт.

Объем упаковки: 1,23 м3

Размер упаковки: 580х930х2280 мм


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4,75 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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