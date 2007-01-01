Характеристики товара
Описание
Изготовлено из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армировано стекловолокном;
штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
Количество в упаковке: 16 шт.
Объем упаковки: 1,23 м3
Размер упаковки: 580х930х2280 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина590 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4,75 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет