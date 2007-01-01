Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа
Механизм: Топган Мульти
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина700 мм
- Высота990/1160 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес15.3 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет