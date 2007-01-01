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Настоящее фото товара Кресло Bond TM, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Bond TM, экокожа бежевый
42 оценки
13 370
Товар в корзине. Перейти
Кресло Bond TM, экокожа бежевый - фото 1

Кресло Bond TM, экокожа бежевый

Артикул: CH-020-914
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота990/1160 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Механизм: Топган Мульти
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота990/1160 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес15.3 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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