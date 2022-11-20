Характеристики товара
Описание
Строгость и простота в деталях - отличает эту модель кресла. Привычная классика не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя. Она позволит реализовать в интерьере оригинальные дизайнерские планы и станет незаменимой вещью в обстановке любого пространства.
Угол наклона спинки—110°.
Расстояние между подлокотниками—485 мм.
Толщина сиденья—140 мм.
Каркас сиденья состоит: из фанеры, корсажной ленты, войлока и поролона.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина950 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья525 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки740 мм
- Обивкамикровелюр Ophelia 1
- Материал каркасафанера
- Цветбежевый, венге
- Страна изготовленияРоссия