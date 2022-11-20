Товар в корзине. Перейти
Кресло Tinto, бежевый, каркас венге - фото 1Кресло Tinto, бежевый, каркас венге - фото 2Кресло Tinto, бежевый, каркас венге - фото 3Кресло Tinto, бежевый, каркас венге - фото 4Кресло Tinto, бежевый, каркас венге - фото 5Кресло Tinto, бежевый, каркас венге - фото 6Кресло Tinto, бежевый, каркас венге - фото 7Кресло Tinto, бежевый, каркас венге - фото 8

Кресло Tinto, бежевый, каркас венге

Артикул: CH-053-236
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Следующий Полукресло Лилия, оранжево-голубой
Полукресло Лилия, серо-розовый

Характеристики товара

Описание

Строгость и простота в деталях - отличает эту модель кресла. Привычная классика не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя. Она позволит реализовать в интерьере оригинальные дизайнерские планы и станет незаменимой вещью в обстановке любого пространства.

Угол наклона спинки—110°.
Расстояние между подлокотниками—485 мм.
Толщина сиденья—140 мм.
Каркас сиденья состоит: из фанеры, корсажной ленты, войлока и поролона.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки740 мм
  • Обивкамикровелюр Ophelia 1
  • Материал каркасафанера
  • Цветбежевый, венге
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Премиум М, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Премиум М

35
Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбыНастоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
Кресло EGG CHAIR, латтеНастоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, латте, произведённого компанией ChiedoCover
68 890
Оптовая цена

Кресло EGG CHAIR, латте

48
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожаНастоящее фото товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена

Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа

85
Кресло Mariano, молочныйНастоящее фото товара Кресло Mariano, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Кресло Mariano, молочный

33
Кресло-качалка Double space, белыйНастоящее фото товара Кресло-качалка Double space, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от167 890
Оптовая цена

Кресло-качалка Double space, белый

36
Кресло Десвилль, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Десвилль, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Кресло Десвилль, бежевое

30
Кресло Эмма зеленое, беленый дубНастоящее фото товара Кресло Эмма зеленое, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Кресло Эмма зеленое, беленый дуб

37
Кресло Вега орех, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Вега орех, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло Вега орех, бежевое

50
Распродажа
Полукресло Dolche, Велюр оранжевый Настоящее фото товара Полукресло Dolche, Велюр оранжевый , произведённого компанией ChiedoCover
от6 29014
7 290 ₽

Полукресло Dolche, Велюр оранжевый

44

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Oliver, велюр темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул Oliver, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver, велюр темно-зеленый

95
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Дублин светло-коричневая ткань, массив бука (орех), произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Дублин светло-коричневая ткань, массив бука (орех)

56
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Gabi 1 dark beige / blackНастоящее фото товара Стул Gabi 1 dark beige / black, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69020
7 100 ₽Оптовая цена

Стул Gabi 1 dark beige / black

32
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Эдвин велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Эдвин велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Эдвин велюр пыльно-голубой

97
В наличии 13 шт.
Распродажа
Стул Флекс серый, велюрНастоящее фото товара Стул Флекс серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Флекс серый, велюр

86
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул полубарный Флекс велюр серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49019
11 690 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Флекс велюр серый

81
В наличии 54 шт.
Барный стул Непал, графитНастоящее фото товара Барный стул Непал, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Барный стул Непал, графит

83
В наличии 12 шт.
Стул Seattle серая сталь, экокожа, черный каркасНастоящее фото товара Стул Seattle серая сталь, экокожа, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Seattle серая сталь, экокожа, черный каркас

15
В наличии 164 шт.
Стул Седа К велюр латте, белыйНастоящее фото товара Стул Седа К велюр латте, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Седа К велюр латте, белый

7
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Feston коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 9907
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Feston коричневый

9
В наличии 25 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Хит
Кресло ПенекНастоящее фото товара Кресло Пенек, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло Пенек

39
Настоящее фото товара Кресло Ланция, произведённого компанией ChiedoCover
от71 280
Оптовая цена

Кресло Ланция

41
Кресло Egg, сероеНастоящее фото товара Кресло Egg, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от54 890
Оптовая цена

Кресло Egg, серое

37
Кресло Денис СНастоящее фото товара Кресло Денис С, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Кресло Денис С

30
Кресло HAY CHAIR, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло HAY CHAIR, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
35 090
Оптовая цена

Кресло HAY CHAIR, оранжевый

36
Кресло Каван, капучино Настоящее фото товара Кресло Каван, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
91 490
Оптовая цена

Кресло Каван, капучино

50
Кресло Lobster Chair, тёмный латтеНастоящее фото товара Кресло Lobster Chair, тёмный латте, произведённого компанией ChiedoCover
88 790
Оптовая цена

Кресло Lobster Chair, тёмный латте

39
В наличии 1 шт.
Кресло Falcon, серыйНастоящее фото товара Кресло Falcon, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 890
Оптовая цена

Кресло Falcon, серый

42
Кресло Вега эмаль, бордовоеНастоящее фото товара Кресло Вега эмаль, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло Вега эмаль, бордовое

30
New
Кресло Morgan Steel, велюр Velutto 24, металл черный муарНастоящее фото товара Кресло Morgan Steel, велюр Velutto 24, металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Кресло Morgan Steel, велюр Velutto 24, металл черный муар

6

Товар в корзине

Кресло Tinto, бежевый, каркас венге
Кресло Tinto, бежевый, каркас венге
от 18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Oliver, велюр темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул Oliver, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver, велюр темно-зеленый

95
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Дублин светло-коричневая ткань, массив бука (орех), произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Дублин светло-коричневая ткань, массив бука (орех)

56
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Gabi 1 dark beige / blackНастоящее фото товара Стул Gabi 1 dark beige / black, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69020
7 100 ₽Оптовая цена

Стул Gabi 1 dark beige / black

32
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Эдвин велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Эдвин велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Эдвин велюр пыльно-голубой

97
В наличии 13 шт.