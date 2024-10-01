Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.333 кг
- Объем0.3 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке15 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм
Чашка чайная «Террамеса Вит»
Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло
Тарелка «Пати», квадратная
Чашка кофейная «Аврора Везувиус Ляпис»
Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л
Тарелка «Млечный путь» для плова
Кружка «Джойс» фарфор, 0,3л, белый
Тарелка «Студио Ро»
Чайная пара «Тюльпан», фарфор 250 мл
Кружка «Ресторан», стекло 0,25л
Кружка «Ресторан», стекло 0,29л
Кружка «Трианон», стекло 0,29л
Кружка «Крафт Терракота», фарфор 0,285л
Кружка «Крафт Блю» фарфор, 0,285л
Кружка «Солар» металлическая 0,35л
Кружка «Ретро Роте Пункте» с декором, 0,18л
Кружка, керамика 0,28л
Кружка, керамика 0,28л, серо-голубой
Кружка «Акварель» фарфор 0,27л