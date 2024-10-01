Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.25 л
- Материалфарфор
- Цветсиний, белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кружка «Аврора Революшн Блюстоун», 0,34л
Тарелка «Кунстверк»
Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л
Чашка чайная «Флорентиус»
Тарелка квадратная фарфор
Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло
Кофейная пара «Кунстверк»
Тарелка «Эвридэй», мелкая
Чашка кофейная «Визувио»
Тарелка «Шоколад», диаметр 260мм
Кружка «Пастораль», фарфор 0,4л
Кружка «Джойс», фарфор 0,3л
Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,38л
Кружка «Крафт Распберри», фарфор 0,285л
Кружка «Чайная», стекло 0,33л
Кружка «Аура Уника» 0,3л
Кружка, пластик 0,35л
Кружка «Симплисити», фарфор 0,34л
Кружка «Опшенс» чайная, фарфор 0,18л
Термокружка, сталь нержавеющая 0,5л