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Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 45 мм, металлическая - фото 1

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 45 мм, металлическая

Артикул: CH-058-533
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,285 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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