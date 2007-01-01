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Настоящее фото товара Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный
13 оценок
4 69033
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 1Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 2Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 3Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 4Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 5Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 6Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 7Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 8Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный - фото 9
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Лампа настольная Бин Голди, золотой, черный

Артикул: CH-086-663
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина140 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота460 мм
  • Вес1.75 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Лампа гармонично сочетает в себе благородный латунный цвет корпуса и плафона с акцентным мраморным основанием. Цилиндрическая форма плафона и утонченные пропорции придают модели строгий и современный вид, делая ее идеальным элементом для стильных интерьеров. Лампа рассчитана на одну лампу мощностью до 25 Вт, обеспечивая мягкое освещение на площадь до 3 кв.м. Компактные габариты 46×14×18 см позволяют удобно разместить светильник на рабочем столе, прикроватной тумбе или в уютном уголке гостиной. Ключевыми элементами дизайна являются мраморный элемент на плафоне и основание, которое придает лампе устойчивость и солидность, а также теплый оттенок латуни, добавляющий интерьеру роскошные акценты. Мягкий свет и качественные материалы делают лампу не только функциональным, но и декоративным решением. Лампа отлично подойдет для кабинета, спальни, гостиной, кафе или отеля везде, где требуется стильное локальное освещение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота460 мм
  • Вес1.75 кг
  • Материалметалл, мрамор
  • Мощность25 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Вес упаковки2 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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