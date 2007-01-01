Характеристики товара
Описание
Лампа гармонично сочетает в себе благородный латунный цвет корпуса и плафона с акцентным мраморным основанием. Цилиндрическая форма плафона и утонченные пропорции придают модели строгий и современный вид, делая ее идеальным элементом для стильных интерьеров. Лампа рассчитана на одну лампу мощностью до 25 Вт, обеспечивая мягкое освещение на площадь до 3 кв.м. Компактные габариты 46×14×18 см позволяют удобно разместить светильник на рабочем столе, прикроватной тумбе или в уютном уголке гостиной. Ключевыми элементами дизайна являются мраморный элемент на плафоне и основание, которое придает лампе устойчивость и солидность, а также теплый оттенок латуни, добавляющий интерьеру роскошные акценты. Мягкий свет и качественные материалы делают лампу не только функциональным, но и декоративным решением. Лампа отлично подойдет для кабинета, спальни, гостиной, кафе или отеля везде, где требуется стильное локальное освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина180 мм
- Высота460 мм
- Вес1.75 кг
- Материалметалл, мрамор
- Мощность25 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки470 мм
- Вес упаковки2 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет