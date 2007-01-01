Характеристики товара
Описание
Лампа с изысканным акцентом. Настольная лампа Тейл Бруми — это сочетание классических форм и утончённых декоративных элементов. Цилиндрический плафон из серой ткани мягко рассеивает свет, создавая уютное освещение. Основание украшено двумя стеклянными шарами с изящной рифлёной фактурой в прозрачном и синем оттенках. Глянцевая хромированная ножка добавляет блеска и современности. Модель рассчитана на одну лампу с цоколем E27 мощностью до 60 Вт. Светильник подключается через провод с выключателем, что делает его удобным для использования на прикроватной тумбе, письменном столе или в уголке для чтения. Лампа направляет свет вверх, освещая пространство мягко и ненавязчиво. Классический стиль исполнения и неброские цвета позволяют лампе органично вписаться в обстановку спальни, гостиной, детской комнаты, а также будет уместна в кафе, отеле или загородном доме. В комплекте идут все необходимые элементы: светильник, паспорт, упаковка и схема установки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота500 мм
- Материалметалл, ткань, стекло
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветсерый, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки2.50 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики270*270*410
- Изделия стопируютсяНет