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Настоящее фото товара Лампа настольная Тейл Бруми, произведённого компанией ChiedoCover
Лампа настольная Тейл Бруми
10 оценок
7 29013
8 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Лампа настольная Тейл Бруми

Артикул: CH-086-129
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота500 мм
  • Материалметалл, ткань, стекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лампа с изысканным акцентом. Настольная лампа Тейл Бруми — это сочетание классических форм и утончённых декоративных элементов. Цилиндрический плафон из серой ткани мягко рассеивает свет, создавая уютное освещение. Основание украшено двумя стеклянными шарами с изящной рифлёной фактурой в прозрачном и синем оттенках. Глянцевая хромированная ножка добавляет блеска и современности. Модель рассчитана на одну лампу с цоколем E27 мощностью до 60 Вт. Светильник подключается через провод с выключателем, что делает его удобным для использования на прикроватной тумбе, письменном столе или в уголке для чтения. Лампа направляет свет вверх, освещая пространство мягко и ненавязчиво. Классический стиль исполнения и неброские цвета позволяют лампе органично вписаться в обстановку спальни, гостиной, детской комнаты, а также будет уместна в кафе, отеле или загородном доме. В комплекте идут все необходимые элементы: светильник, паспорт, упаковка и схема установки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота500 мм
  • Материалметалл, ткань, стекло
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветсерый, хромированный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки2.50 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики270*270*410
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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