Характеристики товара
Описание
Современный настольный светильник Лукас Рум. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её для комфортного освещения. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла цвета хром. Лаконичный дизайн и спокойная цветовая гамма настольной лампы поможет украсить любой интерьер в современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина125 мм
- Глубина125 мм
- Высота285 мм
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольE14
- Цветкоричневый, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики440*300*490
- Изделия стопируютсяНет