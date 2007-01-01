Характеристики товара
Описание
Настольная лампа – арт-объект и уютный свет. Оригинальная настольная лампа в виде черной кошки, аккуратно придерживающей светящийся шар, сразу притягивает взгляд. Это не просто осветительный прибор это декоративный акцент, который оживит интерьер и добавит в него уюта. Корпус выполнен из прочных и долговечных материалов с приятной тактильной поверхностью. Силуэт кошки сочетается с плафоном в виде шара, создавая сбалансированный контраст и мягкое освещение. Благодаря продуманной конструкции лампа подходит для различных интерьеров и задач. Её можно использовать как настольный светильник или закрепить на стене в комплекте предусмотрены саморезы. Это даёт свободу в размещении: на прикроватной тумбе, в детской, в кафе или как атмосферный светильник в зоне отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина295 мм
- Глубина155 мм
- Высота195 мм
- Вес1.4 кг
- Материалметалл, пластик, смола
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольG9
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки250 мм
- Вес упаковки1.8 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет