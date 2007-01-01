Характеристики товара
Описание
Лаконичная лампа в стиле джапанди. Настольная лампа Серо Инари сочетает в себе простую форму и природную мягкость света. Цилиндрический плафон из белого текстиля создаёт спокойное и уютное освещение, подходящее для расслабляющей атмосферы в интерьере. Лампа оснащена удобным выключателем на проводе — легко включается и выключается одним движением. Подходит для прикроватной тумбы, рабочего стола или уютного уголка для чтения. Каркас выполнен из металла чёрного цвета, устойчивого к износу и механическим повреждениям. Тканевый плафон мягко рассеивает свет и не выцветает со временем. Модель рассчитана на одну лампу с цоколем E27 мощностью до 60 Вт, что позволяет осветить до 2 кв. м площади. Лампа подходит для разных помещений: спальни, гостиной, кафе, загородного дома, детской комнаты или гостиницы. Комплектация: лампа, инструкция, схема подключения, упаковка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина160 мм
- Глубина160 мм
- Высота460 мм
- Материалметалл, ткань
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки1.30 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики180*170*510
- Изделия стопируютсяНет