Характеристики товара
Описание
Кимбл Адалина — лампа с характером в индустриальном стиле. Лампа выполнена в минималистичном и в то же время выразительном стиле. Плафон в форме вытянутой капли из золотистой металлической сетки создаёт мягкое рассеянное освещение и придаёт интерьеру индустриальное очарование. Поворотный плафон позволяет направлять свет именно туда, где он нужен. Светильник работает с одной лампой мощностью до 40 Вт с цоколем E14. Устанавливается на провод, что делает её мобильной и удобной для использования в любой зоне. Идеальный вариант для прикроватной тумбы, рабочего стола в кабинете, письменного стола в спальне или стильного уголка в офисе. Кимбл Адалина отлично вписывается в современные и лофт-интерьеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина175 мм
- Глубина140 мм
- Высота375 мм
- Материалметалл
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки145 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Вес упаковки1.10 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики190*145*410
- Изделия стопируютсяНет