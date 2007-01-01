Стильная настольная лампа. Тканевый абажур белого цвета мягко рассеивает свет и создает приглушенное комфортное освещение. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Металлический каркас латунного цвета оригинальной формы и с устойчивой конструкцией дополняет дизайн лампы. Отличный вариант для украшения интерьера и создания дополнительного освещения в спальне или а зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота590 мм
- Вес1.3 кг
- Материалметалл, текстиль
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки2 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет