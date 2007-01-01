Характеристики товара
Описание
Настольная лампа выполнена в скандинавском стиле, сочетая минимализм и функциональность. Плафон выполнен из металла белого цвета, декорированный элементами под натуральное дерево. Лампа оснащена выключателем на корпусе для удобства использования. Светильник станет прекрасным дополнением рабочего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина215 мм
- Высота540 мм
- Вес2 кг
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки240 мм
- Вес упаковки2.5 кг
- Изделия стопируютсяНет