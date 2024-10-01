Характеристики товара
Описание
Материал - полистирол
В упаковке 100 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина235 мм
- Вес0,414 кг
- Цветразноцветный
Материал - полистирол
В упаковке 100 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый
Тарелка пирожковая «Революшн Гранит»
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л
Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь
Тарелка для пасты «С-Класс»
Тарелка глубокая «Крафт Грин»
Блюдо для суши, сосна, черное
Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый
Мензурка стеклянная, прозрачная
Щипцы для спагетти «Проотель 190»
Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая
Украшения для коктейлей «Солар» на шпажках в форме фламинго сталь нержавеющая, медный
Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные
Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический
Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, прозрачный
Украшения для коктейлей «Обезьянка» полистирол, разноцветный
Мешалки для коктейлей «Пальма» полистирол, разноцветный
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый
Тарелка пирожковая «Революшн Гранит»
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л
Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь