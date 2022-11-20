Фотография Тележка для горничных Мона от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Тележка для горничных Мона

4.9
Оптовая цена
19 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Тележка для горничных Мона
Тележка для горничных Мона
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Тележка для горничных Мона

4.9
19390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 55х50см., расстояние между полками 22см. Верхняя полка имеет борта 10см. для моющих средств. Дверцы с замком. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок бежевого цвета.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина1100 мм
  • Ширина550 мм
  • Вес40 кг

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