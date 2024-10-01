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Тележка для прачечной из нержавейки Skyler - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Skyler

Артикул: CH-015-450
33 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 120л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 80кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 20
Объем, л 200
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 18
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 650
ширина 500
высота 950

Размер50х65х95(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.18

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Цветсиний

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