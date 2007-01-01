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Настоящее фото товара Стул на колесах Сепфи Ролл, розовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на колесах Сепфи Ролл, розовая экокожа
63 оценки
3 590
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Стул на колесах Сепфи Ролл, розовая экокожа - фото 1Стул на колесах Сепфи Ролл, розовая экокожа - фото 2Стул на колесах Сепфи Ролл, розовая экокожа - фото 3

Стул на колесах Сепфи Ролл, розовая экокожа

Артикул: CH-028-338
63 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800/920 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800/920 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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