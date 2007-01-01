6 490₽
Оптовая цена
Стул барный Комфорт черный, экокожа
МИНПРОМТОРГ
от7 490₽7
7 990 ₽
Стул Конгсберг, бордовая ткань, ножки черные
Распродажа
от9 790₽15
11 490 ₽
Стул Конгсберг барный, серый велюр, стальные ножки
14 790₽
Оптовая цена
Стул Тюльпан, серый, основание золотое
Распродажа
от8 990₽29
12 490 ₽Оптовая цена
Стул Диана велюр изумрудный
Распродажа
от12 590₽17
14 990 ₽Оптовая цена
Стул Пард светло-коричневый
В наличии 18 шт.
4 990₽
Оптовая цена
Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой
В наличии 1 шт.
6 190₽
Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый
3 490₽
Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл черный
25 990₽
Стул деревянный с подлокотниками Модус, дуб коньяк
В наличии 44 шт.