Распродажа
от7 690₽31
10 990 ₽
Барный стул Марк, желтый
МИНПРОМТОРГ
от6 990₽2
7 090 ₽
Стул Тони, велюр Джинжер 021/спинка СТЕП 02
8 640₽
Оптовая цена
Стул барный Nico Ткань Голубой
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
от7 490₽20
9 290 ₽
Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех
МИНПРОМТОРГ
от7 590₽
Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак
8 990₽
Оптовая цена
Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий
В наличии 53 шт.
6 490₽
Стул мягкий поворотный, золотой, велюр, каркас металл
В наличии 5 шт.
12 490₽
Стул Старс В.С, каркас черный, кожа черная
МИНПРОМТОРГ
от7 490₽7
7 990 ₽
Стул Конгсберг, велюр тедди 302, ножки в серебре
7 990₽
Стул Меган СН, велюр, пыльно-синий
В наличии 24 шт.В пути 12 шт.