Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина570 мм
- Высота800/920 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
- Высота спинки400 мм
- Вес5,4 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки635 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки635 мм
- Вес упаковки24.50 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет