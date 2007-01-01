Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на колесах Сепфи Ролл, желтая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на колесах Сепфи Ролл, желтая экокожа
54 оценки
3 590
Товар в корзине. Перейти
Стул на колесах Сепфи Ролл, желтая экокожа - фото 1Стул на колесах Сепфи Ролл, желтая экокожа - фото 2Стул на колесах Сепфи Ролл, желтая экокожа - фото 3

Стул на колесах Сепфи Ролл, желтая экокожа

Артикул: CH-028-337
54 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800/920 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800/920 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки635 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки635 мм
  • Вес упаковки24.50 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Оскар, велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Оскар, велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29049
14 290 ₽Оптовая цена

Стул барный Оскар, велюр сине-зеленый

26
  • синий, черный
  • зеленый
В наличии 27 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук

99
Фотография товара Стул Golberg, розовый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Golberg, розовый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена

Стул Golberg, розовый/ золото

51
Фотография товара Стул Чиф хром черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф хром черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул Чиф хром черный

41
Фотография товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена

Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый

12
  • серый
  • черный
  • оранжевый
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар конус полубарный

8
В наличии 11 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99075
19 900 ₽

Стул Като лайт, велюр Реми 14, каркас металл, фанера

6
  • бежевый, коричневый, черный
  • коричневый, серый, черный
  • розовый, черный
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 28, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 28

11
Фотография товара Стул Соната, массив березы, лайн белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Соната, массив березы, лайн белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Соната, массив березы, лайн белый

12
  • желтый, коричневый, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Виндзор, массив березы, орион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виндзор, массив березы, орион, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Виндзор, массив березы, орион

10

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39056
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк

26
  • белый
  • черный
  • Кресло Eames DSW пэчворк
  • разноцветный
В наличии 226 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11
Фотография товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 790
Оптовая цена

Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый

8
  • серый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Брайтон, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брайтон, бук, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Кресло Брайтон, бук

15
Фотография товара Кресло Балатон, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, серебряный

41
Фотография товара Кресло Лотик велюр, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, темно-серый

13
Фотография товара Кресло Мисгивин, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мисгивин, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Мисгивин, чёрный

9
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Коричневый

6
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Кэнди велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло Кэнди велюр бежевый

8
  • серый
  • розовый
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 3 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Кресло Doul, темно-синий шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Doul, темно-синий шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена

Кресло Doul, темно-синий шенилл

9

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки

72
Фотография товара Стул Герман, серый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Герман, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Герман, серый велюр/ черный каркас

92
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый

12
  • серый
  • черный
  • коричневый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19020
17 590 ₽Оптовая цена

Стул Bruno светло-серый, искусственный мех

8
  • серый
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Aura gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aura gold, произведённого компанией ChiedoCover
от85 090
Оптовая цена

Стул Aura gold

15
Настоящее фото товара Стул Мобиус Кросс скуар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Мобиус Кросс скуар, серый

9
Настоящее фото товара Стул Родео Вуд, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Родео Вуд, желтый

5
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • Стул Родео Вуд, светло-серый
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге

13
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Африда, рогожка, черный, бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Африда, рогожка, черный, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽

Стул обеденный Африда, рогожка, черный, бордо

15
  • темно-синий, светло-коричневый
  • черный, бордовый
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул полубарный Фуриоса, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фуриоса, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул полубарный Фуриоса, экокожа, коричневый

8
  • коричневый
  • черный
В наличии 47 шт.

Товар в корзине

Стул на колесах Сепфи Ролл, желтая экокожа
Стул на колесах Сепфи Ролл, желтая экокожа
3 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39056
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк

26
  • белый
  • черный
  • Кресло Eames DSW пэчворк
  • разноцветный
В наличии 226 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11
Фотография товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 790
Оптовая цена

Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый

8
  • серый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Брайтон, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брайтон, бук, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Кресло Брайтон, бук

15

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности