Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 76х76х74 стул: 57х58х81 От пола до сиденья 44 см Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : полипропилен с добавлением стекловолокна Цвет поверхности : коричневый Материал поверхности : пластик Комплектация : стол, 2 стула Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : столешница из террасной доски
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалпластик
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет