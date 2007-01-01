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Набор мебели Hola, 2 стула + стол, коричневый - фото 1Набор мебели Hola, 2 стула + стол, коричневый - фото 2

Набор мебели Hola, 2 стула + стол, коричневый

Артикул: CH-076-525
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 76х76х74 стул: 57х58х81 От пола до сиденья 44 см Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : полипропилен с добавлением стекловолокна Цвет поверхности : коричневый Материал поверхности : пластик Комплектация : стол, 2 стула Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : столешница из террасной доски

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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