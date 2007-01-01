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Обеденный комплект Kamil белого цвета

Артикул: CH-077-370
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Регулировка наклона спинки - да

Складные - да

Количество посадочных мест - 6 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг

Чехлы съемные - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Вьетнам

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1900 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота740 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1920 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект Kamil белого цвета
Обеденный комплект Kamil белого цвета
261 190
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