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Обеденный комплект Lagom (стол, 4 стула) слоновая кость

Артикул: CH-017-179
44 оценки
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Характеристики товара

Описание

Строго и со вкусом – так можно описать обеденный комплект «Хадсон» (Hudson). Главное преимущество комплекта «Хадсон» – это материл, из которого он изготовлен. Твёрдость древесины гевеи можно сравнить с дубом. А благодаря тому, что гевея каучуконосное дерево, в нём не заводятся насекомые. Поэтому состояние древесины всегда идеальное.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки1150 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки35 кг

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Обеденный комплект Lagom (стол, 4 стула) слоновая кость
Обеденный комплект Lagom (стол, 4 стула) слоновая кость
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В корзине

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