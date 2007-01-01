Характеристики товара
Описание
Cтол-скамья для пикника, большого семейного обеда или оборудования бани. Размер столешницы 150х80 см. При длине 1,5 м он комфортно разместит 6 человек на откидных лавках, а при размещении по торцам стола - еще от двух до четырех человек. Окрашен в цвет палисандр.
Будьте, пожалуйста, осторожны садясь за стол - если, к примеру, 3 человека весом около 100 кг каждый одновременно расположатся на одной лавке, то стол может опрокинуться.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке. Пиковая нагрузка 300 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина1500 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья1500 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес37 кг
- Максимальная нагрузка300 кг
- Материалсосна
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1510 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Вес упаковки38.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет