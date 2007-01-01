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Гарнитур Сомниум, венге

Артикул: CH-015-901
35 оценок
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Характеристики товара

Описание

Cтол-скамья для пикника, большого семейного обеда или оборудования бани. Размер столешницы 150х80 см. При длине 1,5 м он комфортно разместит 6 человек на откидных лавках, а при размещении по торцам стола - еще от двух до четырех человек. Окрашен в цвет палисандр.
Будьте, пожалуйста, осторожны садясь за стол - если, к примеру, 3 человека весом около 100 кг каждый одновременно расположатся на одной лавке, то стол может опрокинуться.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке. Пиковая нагрузка 300 кг.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья1500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес37 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материалсосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1510 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Вес упаковки38.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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