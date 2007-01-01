Характеристики товара
Описание
Строго и со вкусом – так можно описать обеденный комплект «Хадсон» (Hudson). Главное преимущество комплекта «Хадсон» – это материл, из которого он изготовлен. Твёрдость древесины гевеи можно сравнить с дубом. А благодаря тому, что гевея каучуконосное дерево, в нём не заводятся насекомые. Поэтому состояние древесины всегда идеальное.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки1150 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки35 кг