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Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула

13 оценок

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Комплект мебели Спринг, коричневый

Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели на 2 персоны - стол и 2 стула. Можно использовать как кофейный комплект или небольшую обеденную группу в кафе или на даче.

Стол: L70x70xH74 см.
Стекло: закаленное- 5мм, стекло сверху столешницы, цвет -бронза
Кресло: W58xD60xH78 см.
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротанг
Цвет: brown.
Объем и вес комплекта:
0,46м3, 24кг

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест2
  • Цветкоричневый

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