Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели на 2 персоны - стол и 2 стула. Можно использовать как кофейный комплект или небольшую обеденную группу в кафе или на даче.
Стол: L70x70xH74 см.
Стекло: закаленное- 5мм, стекло сверху столешницы, цвет -бронза
Кресло: W58xD60xH78 см.
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротанг
Цвет: brown.
Объем и вес комплекта:
0,46м3, 24кг
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест2
- Цветкоричневый