Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Допустимая нагрузка100
- Цветчерный
Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый
Стул Абвиль, белый
Стул Абвиль, коричневый
Стул Абвиль, черный
Стул Абонданс, кремовый
Стул Абри, черный
Стул Абри, белый
Стул Авез, черный
Стул Аверм, кремовый
Стул Аверм, белый
Кресло 06-3013
Полукресло Лилия, темно-серый - красный
Кресло Балатон 1060
Кресло-пуф Бэлла, серый
Кресло офисное / Лондон / темно серая+светло серая (вставки) экокожа
Кресло Граф на вращающейся основе