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Оттоманка Barcelona, черный - фото 1Оттоманка Barcelona, черный - фото 2

Оттоманка Barcelona, черный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветчерный

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