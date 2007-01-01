Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье двойное Равин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье двойное Равин, черный
12 оценок
8 590
Товар в корзине. Перейти
Подстолье двойное Равин, черный - фото 1Подстолье двойное Равин, черный - фото 2Подстолье двойное Равин, черный - фото 3

Подстолье двойное Равин, черный

Артикул: CH-088-100
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота730 мм
  • Вес26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1247ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 1247ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота730 мм
  • Вес26 кг
  • Материалсталь, чугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - красный кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 64015
3 090 ₽

Стул Хит 25мм - красный кожзам

77
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54029
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш

75
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54027
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

121
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные

59
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Американ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Американ

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук

91
Распродажа
Фотография товара Стул Нео пластик бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99055
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Нео пластик бежевый

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Фуджи, 160х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуджи, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Стол Фуджи, 160х80

50
Фотография товара Комплект Компакт 1 Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Компакт 1 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890

Комплект Компакт 1 Лофт

43
Фотография товара Кресло Абби, велюр серый, каркас серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абби, велюр серый, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Кресло Абби, велюр серый, каркас серый

8
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела мебель для кофейни

Фотография товара Стол раскладной Ecosystem, дуб сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Ecosystem, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
53 190

Стол раскладной Ecosystem, дуб сонома

10
Фотография товара Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800

12
Настоящее фото товара Подстолье Лафе, массив бука, коричневый, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Подстолье Лафе, массив бука, коричневый, 800х800

9
Фотография товара Подстолье Пантри двойное, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Пантри двойное, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Подстолье Пантри двойное, коричневый

5
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье Балкони, черный, 1400х800

9
Фотография товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1200х700

8
Фотография товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х700, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х700

5
Фотография товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х700, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х700

7
Фотография товара Подстолье барное Балкони, черный, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони, черный, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подстолье барное Балкони, черный, 700х700

14
Настоящее фото товара Подстолье Брейд К2, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Подстолье Брейд К2, черный

9

Товар в корзине

Подстолье двойное Равин, черный
Подстолье двойное Равин, черный
8 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности