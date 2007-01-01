Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Балкони, черный, 1600х800
11 оценок
8 490
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Балкони, черный, 1600х800 - фото 1Подстолье Балкони, черный, 1600х800 - фото 2Подстолье Балкони, черный, 1600х800 - фото 3Подстолье Балкони, черный, 1600х800 - фото 4Подстолье Балкони, черный, 1600х800 - фото 5

Подстолье Балкони, черный, 1600х800

Артикул: CH-088-025
11 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1247ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 1247ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89055
6 340 ₽

Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас

49
В наличии 67 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69020
2 105 ₽

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

422
Фотография товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

38
Фотография товара Диван 2х-местный Лаунж Box от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2х-местный Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
86 990
Оптовая цена

Диван 2х-местный Лаунж Box

49
Фотография товара Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный

81
Распродажа
Фотография товара Стул Texas, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Texas, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 39026
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Texas, экокожа, коричневый

26
В наличии 112 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Морис, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от25 89025
34 290 ₽

Кресло Морис, искусственная замша

7
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 53018
3 075 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий

6
Фотография товара Стол 0888ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0888ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Стол 0888ДТ

12
Фотография товара Подстолье 2203ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2203ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Подстолье 2203ЕМ

14
В наличии 22 шт.

Другие товары из раздела мебель для кофейни

Фотография товара Стол круглый Фризбин Д90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый Фризбин Д90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стол круглый Фризбин Д90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол 1204ДП, алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 1204ДП, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
12 99019
15 990 ₽

Стол 1204ДП, алюминий

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол обеденный Atrium, серый лак, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Atrium, серый лак, черный, произведённого компанией ChiedoCover
108 490

Стол обеденный Atrium, серый лак, черный

10
В пути 811 шт.
Фотография товара Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800

12
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 1400х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1400х600, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Подстолье Балкони, черный, 1400х600

10
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 1600х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1600х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Подстолье Балкони, черный, 1600х700

6
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Подстолье Балкони 2Р, черный, 800х800

11
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900

8
Фотография товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Подстолье Балкони 2НР, черный, 1600х800

7
Фотография товара Подстолье Балкони 4, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 4, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Подстолье Балкони 4, черный

11

Товар в корзине

Подстолье Балкони, черный, 1600х800
Подстолье Балкони, черный, 1600х800
8 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности