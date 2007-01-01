Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600
10 оценок
7 490
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600 - фото 1Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600 - фото 2Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600 - фото 3Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600 - фото 4

Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600

Артикул: CH-088-057
10 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1247ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 1247ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 93024
2 535 ₽

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

489
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 13016
6 080 ₽

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

49
Фотография товара Стол складной Натали серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стол складной Натали серый

136
В наличии 258 шт.
Фотография товара Стол Фуджи, 160х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуджи, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Стол Фуджи, 160х80

50
Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Marco, серый

53
В наличии 10 шт.
Фотография товара Угловая секция Лаунж Box от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловая секция Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
58 790
Оптовая цена

Угловая секция Лаунж Box

82
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр сине-зеленый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, мокко

10
В наличии 21 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽

Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар

13
Фотография товара Кресло Loki, велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loki, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Кресло Loki, велюр, серо-бежевый

7
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела мебель для кофейни

Настоящее фото товара Подстолье Кобе МК, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Подстолье Кобе МК, коричневый, черный

13
Фотография товара Подстолье Поуф 40, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Поуф 40, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
30 490

Подстолье Поуф 40, коричневый

15
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Подстолье Балкони, черный, 800х800

7
Фотография товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х600, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х600

7
Фотография товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х600, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х600

11
Фотография товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х800

5
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х600, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х600

10
Фотография товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Подстолье барное Балкони Н, черный, 700х700

6
Фотография товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х600, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х600

9
Фотография товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1600х800

8

Товар в корзине

Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600
Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х600
7 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности