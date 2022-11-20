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              Подстолье чугунное 1024

              4.7
              Оптовая цена
              4 990 ₽5 290 ₽
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              Подстолье чугунное 1024
              Подстолье чугунное 1024
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              Основные характеристики

              • Высота730 мм
              • Длина430 мм
              • Ширина430 мм
              • Вес17 кг
              • Материал подстольячугун

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