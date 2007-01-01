Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота730 мм
- Вес14 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900, 800*800 мм
- Материалметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет