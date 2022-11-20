Подстолье металлическое 2102EM

14 оценок

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Подстолье металлическое 2102EM

4.6
7 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое
покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.


Рекомендуемый размер столешницы: D-90, 80х80.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес14 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияКитай

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Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Настоящее фото товара Стол пластиковый Раттан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
15

Стол пластиковый Раттан

Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Стул пластиковый Bloom, желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, желтый

Кресло пластиковое Bora, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Bora, антрацит

Кресло пластиковое Box, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Box, красный

Настоящее фото товара Барный стул Sport, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
8

Барный стул Sport, бежевый

Настоящее фото товара Слэб Енисей, произведённого компанией ChiedoCover
от47 900
13

Слэб Енисей

Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлическиеНастоящее фото товара Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69014
6 550 ₽
10

Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4 с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
12

Стол для улицы Ривьера 4 с декором

Настоящее фото товара Стул Маргарита, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
5

Стул Маргарита, деревянный

Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Costa Bistrot, агава

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Pescara велюр Latte, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
13

Стул Pescara велюр Latte

В наличии 15 шт.
Стул Malta, велюр GreyНастоящее фото товара Стул Malta, велюр Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700
Оптовая цена
7

Стул Malta, велюр Grey

Стул Flip СерыйНастоящее фото товара Стул Flip Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 850
Оптовая цена
13

Стул Flip Серый

В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Стул Gemma серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
10

Стул Gemma серый

В наличии 94 шт.
Стул Brandy, синийНастоящее фото товара Стул Brandy, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
13

Стул Brandy, синий

Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99021
49 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый

В наличии 26 шт.
Стул барный Оскар, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Оскар, вельвет изумрудный

Стул пластиковый плетеный Daytona, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
5

Стул пластиковый плетеный Daytona, белый

Настоящее фото товара Стол Меркурий металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
14

Стол Меркурий металлический

Настоящее фото товара Стол Монолит-1-СПБ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стол Монолит-1-СПБ

Настоящее фото товара Стул HANNA, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
9

Стул HANNA, белый

Стол КристианоНастоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
от363 690
Оптовая цена
12

Стол Кристиано

Стол КарлоттаНастоящее фото товара Стол Карлотта, произведённого компанией ChiedoCover
от422 090
Оптовая цена
12

Стол Карлотта

Кресло поворотное КалипсоНастоящее фото товара Кресло поворотное Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
13

Кресло поворотное Калипсо

Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
10

Вешалка общественная М11, на колесах

Настоящее фото товара Вешалка настенная В 7Н, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
11

Вешалка настенная В 7Н

Настоящее фото товара Вешалка настенная В 5Н, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
7

Вешалка настенная В 5Н

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Mindy

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях

Стул складной Джек бежевыйНастоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽Оптовая цена
9

Стул складной Джек бежевый

Настоящее фото товара Стул складной Brabix бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
12

Стул складной Brabix бежевый, экокожа

Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
15

Стул складной Brabix черный, экокожа

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный

Подстолье Малевич №2Настоящее фото товара Подстолье Малевич №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
6

Подстолье Малевич №2

Стул Марино Люкс эмальНастоящее фото товара Стул Марино Люкс эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
5

Стул Марино Люкс эмаль