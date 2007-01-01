Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье металлическое, 2102ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое, 2102ЕМ
72 оценки
9 090
Товар в корзине. Перейти
Подстолье металлическое, 2102ЕМ - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье металлическое, 2102ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье металлическое, 2102ЕМ

Артикул: CH-019-624
72 оценки
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота730 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое 2101ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 2101ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 2103ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 2103ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота730 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900, 800*800 мм
  • Материалметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Основание для стола Паисли, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Основание для стола Паисли, черный муар

98
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 1056ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1056ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Подстолье 1056ЕМ

88
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лестер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лестер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Лестер, черный

88
Фотография товара Подстолье Дориджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дориджи, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Подстолье Дориджи

95
Распродажа
Фотография товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 390 ₽

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

64
Фотография товара Подстолье Аллен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Аллен, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Подстолье Аллен

91
Фотография товара Подстолье Лофт Фюрт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт Фюрт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Подстолье Лофт Фюрт

83
Фотография товара Стол Арена, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арена, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Стол Арена, лофт

8
Хит
Фотография товара Подстолье Сона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Сона, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Подстолье Сона

80
В наличии
Хит
Фотография товара Столик Блэк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик Блэк, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Столик Блэк

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
  • бежевый
  • белый
Настоящее фото товара Столешница Оксалит НьюПорт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит НьюПорт

36
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Палермо

50
Настоящее фото товара Столешница Оксалит солино темный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Столешница Оксалит солино темный

36
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Горни, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Горни

37
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Килкини, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Килкини

32
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Сомеро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Сомеро

42
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Мадуро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Мадуро

44
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Белфаст, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Оксалит Белфаст

31
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55

Другие товары из раздела металлические подстолья

Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1002 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1002

78
В наличии 30 шт.
Фотография товара Основание для стола Латроб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, черный

72
  • белый
  • черный
  • серебряный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Основание для стола Латроб, хром лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, хром лак

60
  • белый
  • черный
  • серебряный
Хит
Фотография товара Подстолье Классик 60 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 60, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5907
9 190 ₽

Подстолье Классик 60

8
Фотография товара Подстолье Юнона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Юнона, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Подстолье Юнона

15
Фотография товара Подстолье барное Пантеон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Пантеон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290

Подстолье барное Пантеон

12
Фотография товара Подстолье обеденное Олар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Олар, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Подстолье обеденное Олар

8
Распродажа
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 69031
22 690 ₽

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 146 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 69031
22 690 ₽

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 130 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
27 99018
33 990 ₽

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 41 шт.

Товар в корзине

Подстолье металлическое, 2102ЕМ
Подстолье металлическое, 2102ЕМ
9 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
  • бежевый
  • белый
Настоящее фото товара Столешница Оксалит НьюПорт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит НьюПорт

36
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Палермо

50
Настоящее фото товара Столешница Оксалит солино темный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Столешница Оксалит солино темный

36

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности