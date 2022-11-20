Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое
покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.
Рекомендуемый размер столешницы: D-90, 80х80.
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 6
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 01 белый
Чехол 42, габардин
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 06
Чехол 13
Чехол 31
Чехол для стола 04
Чехол для стола 08
Чехол для стола 10
Чехол для стола 11
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Чехол 69 Premium
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 85 Premium с карманом для подушки
Чехол для стола 13
Чехол для стола 15
Чехол для стола 16
Чехол 24, журавинка
Азия 25мм - алюминиевый каркас
Патрик 20мм - алюминиевый каркас
Чехол 102
Чехол 103
Чехол 105
Стол Равенна квадратный
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Либерти бежевый
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Консек барный, мягкий, серый
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 М барный
Стул Изо Net
Стул Сильвия АРМ
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул уличный Фотон тёмный
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул Bridell Kilim
Стул Rino
Складной двухъярусный банкетный стол
Подстолье Рокки 63
Подстолье Данте 60
Подстолье Алекс
Стул Infinity черный
Диван лофт New 7
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Чехол 08 из плотного спандекса
Комплект Фуршетный
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Корбах
Стол обеденный Ланетт
Стол обеденный Ларедо белый/ бук
Конфигурация складных столов №4
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Конференц кресло Форум-BL
Диван Grand 2-х местный
Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
Кресло Флоренц
Кресло Денвер
Стол обеденный Сиэтл
Барный стул Даллас, крутящийся
Барный стул 4905
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Альт
Стул Фабрикант, черный каркас
Стул складной Мармарис, зеленый
Подстолье для стола Бари К
Подстолье для стола Бари Дуо
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Глазго малый
Стул Диана сине-зеленый ножки велюр
Стул барный Бомба фиолетовый
Стол обеденный Dino
Стул пластиковый Blitz, серый
Стул Атлас БМ
Стол пластиковый Раттан
Стул Эврика белый
Стул пластиковый Bloom, желтый
Кресло пластиковое Bora, антрацит
Кресло пластиковое Box, красный
Барный стул Sport, бежевый
Слэб Енисей
Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Стул Маргарита, деревянный
Стул пластиковый Costa Bistrot, агава
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Стул Pescara велюр Latte
Стул Malta, велюр Grey
Стул Flip Серый
Стул Gemma серый
Стул Brandy, синий
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый
Стул барный Оскар, вельвет изумрудный
Стул пластиковый плетеный Daytona, белый
Стол Меркурий металлический
Стол Монолит-1-СПБ
Стул HANNA, белый
Стол Кристиано
Стол Карлотта
Кресло поворотное Калипсо
Вешалка общественная М11, на колесах
Вешалка настенная В 7Н
Вешалка настенная В 5Н
Стул пластиковый Mindy
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками
Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях
Стул складной Джек бежевый
Стул складной Brabix бежевый, экокожа
Стул складной Brabix черный, экокожа
Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный
Подстолье Малевич №2
Стул Марино Люкс эмаль