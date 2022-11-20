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Каркас Намюр

Артикул: CH-050-190
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота195 мм
  • Вес2.2 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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