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Настоящее фото товара Каркас Намюр, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас Намюр
50 оценок
4 790
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Реальное изображение товара 1 Каркас Намюр производства ChiedoCover

Каркас Намюр

Артикул: CH-050-190
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина445 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота195 мм
  • Вес2.2 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота195 мм
  • Вес2.2 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Каркас Намюр - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Каркас Намюр - каркас в цвете ШампаньШампань
Каркас Намюр - каркас в цвете БронзаБронза
Каркас Намюр - каркас в цвете ТитанТитан
Каркас Намюр - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Каркас Намюр - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Каркас Намюр - каркас в цвете СереброСеребро
Каркас Намюр - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Каркас Намюр - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Каркас Намюр - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Каркас Намюр - каркас в цвете ПиранПиран
Каркас Намюр - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Каркас Намюр - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Каркас Намюр - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Каркас Намюр - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Каркас Намюр - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Каркас Намюр - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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