Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Глубина430 мм
- Высота195 мм
- Вес2.2 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье чугунное Эверетт
Подстолье чугунное Кампана
Подстолье чугунное Понтэ
Подстолье чугунное Кемпер
Подстолье чугунное Manta КР
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье металлическое барное Классика
Подстолье металлическое 1025EM
Подстолье Ярис, барное
Подстолье Обвязка New №2
Основание для стола Лаурел, хром лак
Подстолье "Маунтин"
Подстолье "Сигма"
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий