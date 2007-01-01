Характеристики товара
Описание
Стильный и комфортный стул, идеально подходящий для кафе, ресторанов и отелей. Прочный металлический каркас обеспечивает надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.
Эргономичная форма спинки и мягкое сиденье, обтянутые износостойкой тканью, гарантируют комфорт для ваших посетителей. Современный дизайн стула гармонично впишется в любой интерьер.
Преимущества:
- Прочность и долговечность: Металлический каркас выдерживает высокие нагрузки.
- Комфорт: Удобная спинка и мягкое сиденье.
- Универсальный дизайн: Подходит для различных стилей интерьера.
- Износостойкость: Ткань обивки рассчитана на интенсивное использование.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Цвет ножекчерный
- Обивкавелюр