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Стул Мюнхен

Артикул: CH-074-133
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и комфортный стул, идеально подходящий для кафе, ресторанов и отелей. Прочный металлический каркас обеспечивает надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.
Эргономичная форма спинки и мягкое сиденье, обтянутые износостойкой тканью, гарантируют комфорт для ваших посетителей. Современный дизайн стула гармонично впишется в любой интерьер.
Преимущества:

  • Прочность и долговечность: Металлический каркас выдерживает высокие нагрузки.
  • Комфорт: Удобная спинка и мягкое сиденье.
  • Универсальный дизайн: Подходит для различных стилей интерьера.
  • Износостойкость: Ткань обивки рассчитана на интенсивное использование.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

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