Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник в стиле хай-тек. Алюминиевый плафон диаметром 22 см поможет создать яркое направленное вниз освещение, подходящее для обеденной или барной зоны. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Светильник надежно и крепится к потолку с помощью крепежной планки. Простой дизайн и широкая цветовая платила светильника поможет дополнить качественным освещением любой современный интерьер. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина220 мм
- Высота1650 мм
- Вес0.7 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки320 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет