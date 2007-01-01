Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник. Металлический каркас латунного цвета гармонично сочетается с матовыми плафонами в форме шара. Высота светильника 120 см., отличное решение для высоких потолков. Площадь освещения составляет 14м². Данная модель сможет дополнить любой современный интерьер дома и подойдёт для освещения спальни, кухни, холла или гостиной комнаты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина150 мм
- Высота1200 мм
- Вес2.1 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп3
- Мощность120 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки360 мм
- Вес упаковки2.9 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет