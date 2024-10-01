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Подвесной светильник V1632-1P Lia 1*E27*60W

Артикул: CH-066-648
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в геометрическом дизайне в стиле лофт. Прекрасно впишется в современный интерьер, станет стильным дополнением любого помещения. Отлично подойдет для освещения обеденной зоны, гостиной, зала а также для баров, ресторанов и кафе. Модель Lia прекрасно смотрится как в комплекте, так и в единичном экземпляре. Площадь освещения 6 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки1.20 кг

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