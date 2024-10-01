Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в геометрическом дизайне в стиле лофт. Прекрасно впишется в современный интерьер, станет стильным дополнением любого помещения. Отлично подойдет для освещения обеденной зоны, гостиной, зала а также для баров, ресторанов и кафе. Модель Lia прекрасно смотрится как в комплекте, так и в единичном экземпляре. Площадь освещения 6 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота1100 мм
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки1.20 кг