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Настенный светодиодный светильник V4087-WL True

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник True в оригинальном дизайне. Светильник сочетает в себе металлический каркас и витиеватую лампу из матового стекла. Оригинальный дизайн поможет вписать True в любой современный интерьер. Настенный светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 16 Вт.
  • Общая мощность светильника 16 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина300 мм
  • Длина300 мм
  • Глубина50 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый, черный

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