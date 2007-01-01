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Настоящее фото товара Стул Тулип белый, на одной ноге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тулип белый, на одной ноге
26 оценок
7 39045
13 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Тулип белый, на одной ноге - фото 1Стул Тулип белый, на одной ноге - фото 2Стул Тулип белый, на одной ноге - фото 3Стул Тулип белый, на одной ноге - фото 4Стул Тулип белый, на одной ноге - фото 5
Распродажа

Стул Тулип белый, на одной ноге

Артикул: CH-014-266
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Тулип белый, ножка металлическая, сиденье и спинка из пластика, сидушка мягкая из экокожи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки8.5 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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