1 коробка / 2 шт.
Габариты: 70*43*52
Вес брутто: 15 кг.
Объем: 0,21 м3
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Кроссбэк с патиной черный
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Диван прямой Брег
Диван прямой Тадеуш
Диван прямой Веймар
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
Стул полубарный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул барный Tolix Wood желтый
Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый
Стул обеденный Bertoia хромированный с белой подушкой
Стул обеденный Bertoia хромированный с черной подушкой
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый