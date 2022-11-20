Стул Tulip белый, на одной ноге

12 оценок

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Стул Tulip белый, на одной ноге

4.7
8 990 ₽9 990 ₽
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Стул Tolix Wood желтый
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 70*43*52

Вес брутто: 15 кг.

Объем: 0,21 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

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