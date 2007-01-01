Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная
50 оценок
6 79057
15 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная - фото 1Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная - фото 2Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная - фото 3Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная - фото 4Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная - фото 5Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная - фото 6
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная

Артикул: CH-034-271
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Рикко, серый
Фотография товара Стул Рикко, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Прадо, велюр Велутто 21, каркас шампань
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велутто 21, каркас шампань от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Дольче с деревянным каркасом комбинирует комфорт и стиль, что делает его подходящим как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье гарантирует отличную поддержку, благодаря чему можно оставаться в сидячем положении в течение длительного времени.

Преимущества:

Комфорт: мягкое сиденье создает уютную обстановку, подходящую для принятия пищи или общения.

Практичность: обивка обладает износостойкими свойствами, что облегчает уход, особенно в заведения с высокой проходимостью.

Прочность: прочный деревянный каркас обеспечивает устойчивость и долговечность при эксплуатации.

Эстетика: благодаря классическому стилю и натуральным материалам стул гармонично вписывается в любой интерьер.


В характеристике упаковки изделие полностью в разборе в коробке.


Характеристики упаковки в сборе:
Габариты упаковки:
Количество изделий в упаковке: 1 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасабук
  • Материал ножекбук
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех

32
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная

55
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая

66
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый

48

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Другие товары из раздела полукресла

Фотография товара Полукресло Ува S белый/ золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S белый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S белый/ золотой

48
Фотография товара Полукресло Ува R коричневый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува R коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Полукресло Ува R коричневый/ венге

46
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гави, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, велюр

9
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лаундж золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лаундж золотой, произведённого компанией ChiedoCover
19 19020
23 790 ₽Оптовая цена

Полукресло Лаундж золотой

5
Распродажа
Фотография товара Полукресло Вейв белый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Вейв белый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
19 59017
23 590 ₽Оптовая цена

Полукресло Вейв белый, золото

13
  • белый
  • серый
  • Полукресло Вейв серый, черный
Распродажа
Фотография товара Полукресло Вейв серый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Вейв серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
17 49019
21 490 ₽Оптовая цена

Полукресло Вейв серый, золотой

13
  • белый
  • серый
  • Полукресло Вейв серый, черный
Распродажа
Фотография товара Полукресло Спарк изумрудный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Спарк изумрудный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
16 69017
20 090 ₽Оптовая цена

Полукресло Спарк изумрудный, золотой

9
Фотография товара Полукресло Спарк бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Спарк бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Полукресло Спарк бежевый, хром

6

Товар в корзине

Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная
Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная
от 6 790
15 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности